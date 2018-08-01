Aguinaldo Silva reclama da ausência de José Mayer na TV após assédio

O autor Aguinaldo Silva usou seu Twitter para reclamar da ausência de José Mayer na TV. Em março de 2017, o ator foi acusado de ter assediado a figurinista Su Tonani durante as gravações da novela A Lei do Amor, fato que foi posteriormente assumido por Mayer.
"Ver a cena final do primeiro capítulo de A Indomada, em que Teobaldo Faruk, aliás, José Mayer, chega a cavalo no meio de uma tempestade de areia, me levou às lágrimas", escreveu Aguinaldo nesta terça-feira, 31.
Em seguida, concluiu: "Que falta faz este grande ator na tevê e no teatro brasileiros".
Não é a primeira vez que o autor sai em defesa de Mayer. Em novembro de 2017, ele já havia se manifestado, alegando que "todos cometem erros" e criticando "oportunistas".