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TELEVISÃO

Aguinaldo Silva reclama da ausência de José Mayer na TV após assédio

Ator foi afastado após admitir ter assediado uma figurinista durante as gravações de 'A Lei do Amor', em 2017

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 01:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 01:58
Ator José Mayer Crédito: Divulgação
O autor Aguinaldo Silva usou seu Twitter para reclamar da ausência de José Mayer na TV. Em março de 2017, o ator foi acusado de ter assediado a figurinista Su Tonani durante as gravações da novela A Lei do Amor, fato que foi posteriormente assumido por Mayer.
"Ver a cena final do primeiro capítulo de A Indomada, em que Teobaldo Faruk, aliás, José Mayer, chega a cavalo no meio de uma tempestade de areia, me levou às lágrimas", escreveu Aguinaldo nesta terça-feira, 31.
Em seguida, concluiu: "Que falta faz este grande ator na tevê e no teatro brasileiros".
Não é a primeira vez que o autor sai em defesa de Mayer. Em novembro de 2017, ele já havia se manifestado, alegando que "todos cometem erros" e criticando "oportunistas".

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