Aguinaldo Silva reclama da ausência de José Mayer na TV após assédio

Ator José Mayer Crédito: Divulgação

O autor Aguinaldo Silva usou seu Twitter para reclamar da ausência de José Mayer na TV. Em março de 2017, o ator foi acusado de ter assediado a figurinista Su Tonani durante as gravações da novela A Lei do Amor, fato que foi posteriormente assumido por Mayer.

"Ver a cena final do primeiro capítulo de A Indomada, em que Teobaldo Faruk, aliás, José Mayer, chega a cavalo no meio de uma tempestade de areia, me levou às lágrimas", escreveu Aguinaldo nesta terça-feira, 31.

Em seguida, concluiu: "Que falta faz este grande ator na tevê e no teatro brasileiros".