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CARNAVAL

Afastada, Tati Minerato diz que verá desfile da Gaviões do camarote

Modelo acompanhou o primeiro dia de desfiles do Carnaval de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 13:09

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 13:09

Ana Paula e Tatiana Minerato no Camarote Bar Brahma, durante desfile das escolas de samba de São Paulo Crédito: Leo Cavallini/Divulgação
Afastada do desfile da Gaviões da Fiel por causa de uma briga em um ensaio técnico, Tati Minerato não ficou longe do carnaval. Na véspera do desfile da Gaviões da Fiel, a modelo e a irmã gêmea, Ana Paula Minerato, acompanharam a primeira noite do Carnaval paulistano na área vip do Camarote Bar Brahma.
Ao ser questionada sobre como estava se sentindo por não poder desfilar este ano, Tatiana ficou alguns segundos pensativa e logo Ana Paula segurou o braço da irmã e disse "ela estará aqui no Sambódromo e vai sentir a energia do Carnaval como sempre".
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Convidados presentes comentaram terem ouvido as irmãs dizerem que gostariam de resolver a briga que resultou no afastamento e fazer as pazes com Renata Teruel.
Quem vive de passado é museu
Ao saber da possível presença do médico Marcos Harter no Camarote Bar Brahma, como repórter especial de uma emissora de TV, Ana Paula Minerato foi taxativa. "Eu não daria entrevista para ele. Não nos falamos mais depois do programa e prefiro assim", disse Ana, que está estudando e com um projeto bem encaminhado para TV.

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