Afastada, Tati Minerato diz que verá desfile da Gaviões do camarote

Ana Paula e Tatiana Minerato no Camarote Bar Brahma, durante desfile das escolas de samba de São Paulo Crédito: Leo Cavallini/Divulgação

Afastada do desfile da Gaviões da Fiel por causa de uma briga em um ensaio técnico, Tati Minerato não ficou longe do carnaval. Na véspera do desfile da Gaviões da Fiel, a modelo e a irmã gêmea, Ana Paula Minerato, acompanharam a primeira noite do Carnaval paulistano na área vip do Camarote Bar Brahma.

Ao ser questionada sobre como estava se sentindo por não poder desfilar este ano, Tatiana ficou alguns segundos pensativa e logo Ana Paula segurou o braço da irmã e disse "ela estará aqui no Sambódromo e vai sentir a energia do Carnaval como sempre".

Convidados presentes comentaram terem ouvido as irmãs dizerem que gostariam de resolver a briga que resultou no afastamento e fazer as pazes com Renata Teruel.

Quem vive de passado é museu