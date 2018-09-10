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Adriano Imperador usa as redes para lamentar a morte de Catra: 'te amo'

Cantor faleceu neste domingo, aos 49 anos, em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 12:58

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 12:58

Adriano e Mr. Catra no aniversário do jogador Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor e compositor de funk Wagner Domingues Costa, o Mr. Catra, de 49 anos, morreu neste domingo, por volta das 15h20, em São Paulo. Segundo o Hospital do Coração (HCor), ele foi vítima de falência múltipla de órgãos causada por um câncer gástrico diagnosticado no início de 2017.
> Artistas lamentam morte de Mr. Catra e prestam homenagens nas redes sociais
Catra estava morando em São Paulo e fazia sessões semanais de quimioterapia. Ele deixou três mulheres, 32 filhos e quatro netos. Adriano Imperador postou duas fotos ao lado do cantor e lamentou a morte do amigo: "Descanse em paz irmão. Te amo", escreveu.
Em sua festa de aniversário do ano passado, quando o jogador comemorou 35 anos, Adriano fez uma festa em uma boate no Rio de Janeiro e Catra compareceu ao evento. Na porta do local, o funkeiro fez a alegria de meninos ao ditribuir notas de R$ 50 para alguns deles.
"Neste momento de sofrimento, agradecemos o carinho, cuidado e compreensão dos amigos da imprensa e pedimos, gentilmente, para que respeitem o momento de tristeza da família", diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa do cantor.

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