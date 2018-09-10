Adriano Imperador usa as redes para lamentar a morte de Catra: 'te amo'

Adriano e Mr. Catra no aniversário do jogador Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor e compositor de funk Wagner Domingues Costa, o Mr. Catra, de 49 anos, morreu neste domingo, por volta das 15h20, em São Paulo. Segundo o Hospital do Coração (HCor), ele foi vítima de falência múltipla de órgãos causada por um câncer gástrico diagnosticado no início de 2017.

Catra estava morando em São Paulo e fazia sessões semanais de quimioterapia. Ele deixou três mulheres, 32 filhos e quatro netos. Adriano Imperador postou duas fotos ao lado do cantor e lamentou a morte do amigo: "Descanse em paz irmão. Te amo", escreveu.

Em sua festa de aniversário do ano passado, quando o jogador comemorou 35 anos, Adriano fez uma festa em uma boate no Rio de Janeiro e Catra compareceu ao evento. Na porta do local, o funkeiro fez a alegria de meninos ao ditribuir notas de R$ 50 para alguns deles.