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Televisão

Adriana Birolli vê reprises de seus trabalhos pela primeira vez

Atriz está em dose dupla no ar com as novelas 'Fina Estampa' e 'Totalmente Demais', ambas na TV Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 12:16

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 12:16

Atriz Adriana Birolli em
Atriz Adriana Birolli em "Fina Estampa" e "Totalmente Demais" Crédito: João Cotta e TV Globo
Adriana Birolli, 33, está tendo a oportunidade de ver reprises de seus trabalhos na televisão pela primeira vez, e em dose dupla. A atriz está no ar atualmente nas novelas "Fina Estampa" (2011-2012) e "Totalmente Demais" (2015-2016), e afirma que finalmente está podendo se divertir assistindo.
"Poder assistir com o distanciamento do tempo é maravilhoso, e agora posso dizer que sou mais crítica quando estou gravando, porque eu assisto analisando para voltar e fazer um trabalho ainda melhor no dia seguinte. Agora, estou podendo curtir e me divertir, está sendo uma experiência maravilhosa."
Birolli diz que ficou surpresa com a oportunidade de ver uma reprise sua pela primeira vez. Curiosamente, em dois trabalhos bem diferentes. Se em "Fina Estampa" ela dá vida à boazinha e ingênua Patrícia, em "Totalmente Demais" ela interpreta a megera Lorena, que dirige um site de fofoca e persegue Carolina (Juliana Paes).

EXPERIÊNCIA

A atriz afirma que tem um carinho especial pelas duas personagens, mas recorda também a pressão que sentiu ao fazer Patrícia, após o sucesso em sua estreia nas novelas, como a vilã Isabel, de "Viver a Vida" (2009-2010). "Foi uma rara e bela oportunidade de mostrar outro lado da minha atuação."

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Mas agora, assistindo de forma menos crítica, como ela mesma diz, Birolli afirma estar muito feliz com sua atuação, e confessa que fazer Lorena foi completamente diferente: "uma diversão". Segundo a atriz, uma oportunidade de usar o que já viveu com muitas jornalistas "maldosas e causadoras a qualquer custo".
No fim das contas, Birolli diz que não tem uma preferência por interpretar vilãs ou mocinhas. Segundo ela, o importante é ser uma boa personagem, com uma boa história. "Não tenho preferência, não. Recebi muito carinho do público com minhas personagens, só tenho a agradecer," diz.

QUARENTENA E ARTE

O último trabalho de Birolli foi na novela "Jezabel" (Record, 2019), mas ela estava tocando alguns outros projetos quando começou a pandemia da Covid-19. Hoje está tudo suspenso: as leituras semanais de textos de teatro, apresentações de espetáculos teatrais ao ar livre e festas temáticas.
A atriz vinha tocando o projeto cultural Casona House, em sua própria casa, no qual utiliza alguns espaços como cenário para as peças, leituras e festas. Ela também estava começando dois projetos de cinema e um de teatro. "Agora vamos ter que aguardar para ver quais projetos vão ter continuidade", afirma.

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Em isolamento social em sua casa no Rio de Janeiro, Birolli diz que tem usado esse tempo para "colocar a vida em ordem". Segundo ela, refletir sobre as coisas, organizar a casa, consumir arte. "Alguns momentos a gente fica meio cansado de tudo isso, mas temos que passar por isso da melhor forma possível", diz.
"Acho que temos uma possibilidade de um novo mundo depois disso. Respeite quem está passando a quarentena com você e, se preciso, peça para ser respeitado. Vamos plantar o que queremos colher depois que tudo passar. Então ajude! Ajude quem você puder, da forma que puder. O pouco para uns é muito para outros."

CLASSE ARTÍSTICA

Entre os que precisam de ajuda, a atriz pede que a classe artística seja lembrada e destaca que, apesar do que muitos imaginam, apenas 2% dos artistas são privilegiados, enquanto 98% de pessoas passam muita dificuldade, mesmo em épocas sem pandemia ou coronavírus.
"Eu queria que a gente tivesse um blackout de 24 horas sem arte. A verdade é que a cultura está salvando a sanidade de muita gente. Mas ainda assim acho que no Brasil a cultura não vai ser valorizada como merece. Não existe essa consciência. Quem está lá em cima não tem o menor interesse em nos valorizar."

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