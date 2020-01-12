Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Acusado de espancar Glamour Garcia, ex-marido se defende

Gustavo Dagnese compartilhou conversas entre ele e Garcia em seu Instagram e escreveu: 'Vou postar seu vídeo me agredindo'

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 20:45
Após ser acusado pela ex-mulher Glamour Garcia, 31, de agressão física, Gustavo Dagnese se pronunciou neste sábado (11) em sua conta do Instagram. Em seus stories, ele publicou conversa entre os dois com ameaças por parte da atriz. 
Atriz Glamour Garcia Crédito: Globo/João Cotta
"Você está marcado aqui em São Paulo. Já comprei o caixão. O Brasil inteiro está atrás de você", dizia Garcia nas mensagens compartilhadas na rede social.  
Ainda de acordo com a conversa, a atriz revelação de 2019 tentou se reconciliar com ele após a briga. "Tudo que eu quero é você, mais nada. Mas te perdi. Que arrependimento. Me dê essa chance, Gu, por favor", diz a mensagem. O produtor de eventos também revelou que tem um vídeo que mostra Garcia o agredindo. Nas imagens publicadas ele diz que não vai "hesitar em postar seu vídeo me agredindo para me defender".

A AGRESSÃO

Em uma série de vídeos compartilhados nos stories no sábado (11), Garcia acusou o ex-marido de espancá-la por ela ter escolhido usar vestido em vez de biquíni. Outra situação, segundo a artista, que motivou a agressão, foi ela ter arrebentado um colar de miçangas, de cunho religioso, do produtor de eventos. 

Veja Também

Glamour Garcia registra ocorrência contra ex-marido por agressão

Nathalia Dill posta foto beijando Glamour Garcia: "Transfobia é crime"

"Eu acabei de ser espancada por uma pessoa ridícula, idiota, imbecil. Não tenho medo... Ele não passa de um criminoso. Você não passa de um criminoso. Até agora eu não entendi porque eu apanhei. Eu estou pagando com a minha própria vida. Está todo mundo deletando os posts que eu fiz, mas eu vou à polícia", acusou, aos prantos, Garcia.
Glamour Garcia já fez um Boletim de Ocorrência e uma representação criminal com base na Lei Maria da Penha. Segundo informações da assessora da atriz, Beatriz Merched, o produtor de eventos está com uma ordem de restrição de 10 metros. 
Merched também contou ao F5 que o relacionamento entre o casal era abusivo já há um tempo, e agressões por parte dele eram recorrentes. "Não foi a primeira vez, ela só não largou dele porque gostava. Era um relacionamento abusivo", disse a assessora, que afirmou já ter presenciado cena de agressão envolvendo Dagnese e Garcia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados