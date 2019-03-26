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JUSTIÇA

Acusações contra Jussie Smollett são retiradas por promotoria

Ator de Empire havia sido indiciado por 16 crimes após ser acusado de simular agressão

Publicado em 

26 mar 2019 às 19:55

Publicado em 26 de Março de 2019 às 19:55

21/02/2019 - O ator Jussie Smollett em foto para o Departamento de Polícia de Chicago Crédito: Chicago Police Department
O ator Jussie Smollett, que foi indiciado por 16 crimes no início do mês, teve todas as acusações retiradas pela promotoria nesta terça-feira, 26. As informações são do TMZ.
"Hoje, todas as acusações criminais contra Jussie Smollett foram retiradas e seu histórico foi limpo. Jussie foi atacado no dia 29 de janeiro por duas pessoas que ele não conseguiu identificar. Ele foi uma vítima que foi difamada", disse o advogado do ator de Empire.
A promotoria revisou os fatos, inclusive o trabalho voluntário de Smollett na comunidade de Chicago, e chegou à conclusão de que essa era a resolução mais apropriada para o caso.

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