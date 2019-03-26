Acusações contra Jussie Smollett são retiradas por promotoria

21/02/2019 - O ator Jussie Smollett em foto para o Departamento de Polícia de Chicago Crédito: Chicago Police Department

O ator Jussie Smollett, que foi indiciado por 16 crimes no início do mês, teve todas as acusações retiradas pela promotoria nesta terça-feira, 26. As informações são do TMZ.

"Hoje, todas as acusações criminais contra Jussie Smollett foram retiradas e seu histórico foi limpo. Jussie foi atacado no dia 29 de janeiro por duas pessoas que ele não conseguiu identificar. Ele foi uma vítima que foi difamada", disse o advogado do ator de Empire.