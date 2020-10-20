'A dor é enorme', diz Neguinho da Beija-Flor em homenagem ao neto morto em baile funk

Neguinho da Beija-Flor usou suas redes sociais para homenagear o neto, Gabriel Marcondes Crédito: Reprodução/ Instagram @neguinhodabeijafloroficial

"Está sendo um momento muito difícil. Que meu neto Gabriel esteja agora nos braços do Senhor! Em minhas lembranças será sempre esse menino sorridente!", afirmou o sambista, intérprete oficial da escola de samba Beija-Flor desde 1976.

Neguinho da Beija-Flor já tinha usado as redes sociais para agradecer pelas mensagens de apoio e carinho que recebeu desde a morte do neto, na madrugada do último domingo (18). "É um momento muito difícil. A dor é enorme", afirmou ele na ocasião.

"Peço desculpas aos amigos por não estar atendendo e nem retornando as ligações, mas estou cuidando da burocracia para o enterro, já que o meu filho PC não está em condições de cuidar sozinho de tudo. Peço que orem para que o Gabriel siga um caminho de luz. E espero que a polícia e a Justiça cumpram seu papel."