12 cinquentonas que dão show de boa forma

Ingra Lyberato deu uma movimentada nas redes sociais ao postar uma foto de biquíni. O corpão da atriz e musa dos anos 1990, mais conhecia pelo papel de Ana Raio (da novela Ana Raio e Zé Trovão, da extinta TV Manchete), chamou atenção e arrebatou um grande número de elogios.

"Aos 51 anos, sou tão grata a essa genética maravilhosa herdade das raças que compõe fortemente a minha Bahia!! Grata à saúde fruto dessa gente que é pura energia, com suas potencialidades e dons! Sim! A baianidade está no DNA e transparece em alegria, musicalidade, bem viver e bem querer!", escreveu Ingra ao publicar a foto.

Mas ela não é a única que chegou aos 50 dando show de beleza. O Gazeta Online juntou um time de belas cinquentonas que estão dando banho em muita novinha.

Dicas

Ter um corpo desses nessa fase não tem muito segredo. Existem formas de driblar as intempéries da idade e ter uma aparência jovial mesmo depois dos (temidos) 50 anos.

Sono. Alimentação. Intestino. Atividade física. Esses são os quatro principais pilares que o médico Paulo Lessa destaca para uma vida longa - e em forma. Você pode estar se perguntando o que o intestino tem a ver com essa história, mas o especialista explica: "Ele (o intestino) é o nosso segundo cérebro. É muito importante manter ele em dia, ingerindo bastante líquido, abusar das fibras e de lactobacilos que podem até ser prescritos".

Para ele, o envelhecimento pode ser resumido, no geral, à oxidação do corpo. Processo que acontece naturalmente, mas que pode ser retardado ou até acontecer mais a miúdo à medida em que os anos vêm. "O segredo de quem passa dos 50, por exemplo, e tem esse corpão é manter uma rotina de atividades físicas, se alimentar com comidas livres de agrotóxicos, evitar carnes de má procedência que podem ter superdoses de hormônios e estar bem com a mente", frisa.

O médico dá o exemplo de Bruna Lombardi, de 65 anos, que está com o corpo bem mais conservado do que muita gente mais nova. "Ela pratica yoga há anos. Equilibrar a mente com o que depende de você, que são esses exercícios e a alimentação, é essencial", pondera. O bom sono, segundo o médico, é crucial porque é enquanto dormimos que alguns hormônios são modulados naturalmente pelo organismo.

Por outro lado, o exercício garante massa magra, o que deixa o músculo torneado e dá aparência de mais jovem. "Não é você ficar sarado. Mas uma pessoa de 60 com massa magra dá show em quem tem 30 e não tem essa mesma característica", exemplifica.