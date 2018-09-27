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SONHOS

'Vou ser um astro do cinema mundial', afirma Whindersson Nunes

Youtuber falou sobre seu sonho durante viagem a Hollywood
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 17:19

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 17:19

Whindersson Nunes em Hollywood Crédito: Twitter / @whindersson
O youtuber Whindersson Nunes aproveitou sua viagem aos Estados Unidos para reafirmar um de seus sonhos aos seguidores: "Eu vou ser um astro do cinema mundial", disse. "Vou trabalhar duro pra isso acontecer, demore o tempo que for, eu consigo (...). Vim pra Hollywood, fiz várias reuniões, eu tô fazendo acontecer", afirmou Nunes nesta quarta-feira, 26.
"Estou longe de ser o melhor, não sou ninguém só porque tenho muitos seguidores, eu preciso aprender e melhorar todos os dias. Muitos não vão acreditar (...), mas f***-se, eu posso, eu consigo, eu vou fazer acontecer."
O youtuber ainda postou o momento em que encontra o comediante Steve Harvey e fotos de sua apresentação de humor no Laugh Factory.

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