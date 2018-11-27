'Vou continuar zoando o Bolsonaro', diz Gentili no 'Programa do Porchat'

27/11/2018 - O apresentador e humorista Danilo Gentili Crédito: Instagram/@danilogentili

Fábio Porchat está em contagem regressiva para deixar o quadro de apresentadores da Record TV. Nessa reta final de temporada, decidiu convidar o colega humorista Danilo Gentili, do SBT, para divulgar o novo filme "Os Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro", que será lançado nesta semana.

Na edição do "Programa do Porchat" desta segunda-feira, 26, Gentili falou sobre o início de carreira e a convivência com os colegas de produção, que estão juntos há oito anos em talk show.

"Na verdade, era mais cansativo no início. Ter que lidar com muita limitação. Hoje é muito mais prazeroso do que era no início. O SBT dá mais liberdade e confiança. A liberdade faz toda a diferença. O que vocês assistem no 'The Noite' é uma extensão do que é a nossa vida em relacionamento no camarim. A gente viaja junto, passa ano-novo junto", revelou.

Sobre o humor em época de eleição, Gentili garantiu que vai continuar satirizando o presidente eleito Jair Bolsonaro. "Vou continuar zoando o Bolsonaro de presidente". "Vou continuar metendo o pau", garantiu.