'Você é o primeiro verdadeiro Jackson', diz Paris Jackson sobre o avô

Conheça o estilo de Paris Jackson, filha do astro do pop Crédito: Alberto E. Rodriguez

Horas após a morte de Joe Jackson, a neta dele e filha do cantor Michael Jackson publicou uma foto no Instagram com um emotivo tributo ao avô. Na imagem, as mãos do patriarca e de Paris Jackson estão entrelaçadas. Ela também publicou fotos antigas dele.

"Passar aqueles últimos momentos com você foi tudo", escreveu a atriz de 20 anos. "Ser capaz de te dizer tudo o que eu precisava dizer antes do adeus foi uma bênção. Todo mundo que veio te visitar veio com amor, respeito e muito orgulho por você no coração", continua ela no texto.

Paris afirma que ele "é o primeiro verdadeiro Jackson, a lenda que começou tudo", uma referência à dinastia musical criada pelo patriarca com o grupo Jackson 5. "Nenhum de nós estaria em qualquer lugar perto de onde estamos se não fosse por você. Você é o homem mais forte que eu conheço, o trabalho da sua vida ficará na história, assim como você, para ser conhecido como um dos maiores patriarcas que já viveu", acrescentou ela.

Joe Jackson tocava violão e começou a trabalhar com os filhos mais velhos - Jackie, Tito e Jermaine - com o grupo The Jackson Brothers no começo dos anos 1960. Depois, quando os mais novos Marlon e Michael, o rei do pop, integraram o time, o nome foi mudado para The Jackson Five.

"Eu vou apreciar cada momento com você até o dia que eu morrer, especialmente nossos últimos momentos", escreveu Paris. "Ser capaz de segurar sua mão, deitar com você e abraçar você, dar beijos em suas bochechas e testa significa para mim mais do que você jamais saberá (...)", adicionou a atriz.