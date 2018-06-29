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HOMENAGEM

'Você é o primeiro verdadeiro Jackson', diz Paris Jackson sobre o avô

Atriz de 20 anos publicou foto em que fala dos últimos momentos com Joe Jackson no hospital

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 16:06
Conheça o estilo de Paris Jackson, filha do astro do pop Crédito: Alberto E. Rodriguez
Horas após a morte de Joe Jackson, a neta dele e filha do cantor Michael Jackson publicou uma foto no Instagram com um emotivo tributo ao avô. Na imagem, as mãos do patriarca e de Paris Jackson estão entrelaçadas. Ela também publicou fotos antigas dele.
"Passar aqueles últimos momentos com você foi tudo", escreveu a atriz de 20 anos. "Ser capaz de te dizer tudo o que eu precisava dizer antes do adeus foi uma bênção. Todo mundo que veio te visitar veio com amor, respeito e muito orgulho por você no coração", continua ela no texto.
Paris afirma que ele "é o primeiro verdadeiro Jackson, a lenda que começou tudo", uma referência à dinastia musical criada pelo patriarca com o grupo Jackson 5. "Nenhum de nós estaria em qualquer lugar perto de onde estamos se não fosse por você. Você é o homem mais forte que eu conheço, o trabalho da sua vida ficará na história, assim como você, para ser conhecido como um dos maiores patriarcas que já viveu", acrescentou ela.
Joe Jackson tocava violão e começou a trabalhar com os filhos mais velhos - Jackie, Tito e Jermaine - com o grupo The Jackson Brothers no começo dos anos 1960. Depois, quando os mais novos Marlon e Michael, o rei do pop, integraram o time, o nome foi mudado para The Jackson Five.
"Eu vou apreciar cada momento com você até o dia que eu morrer, especialmente nossos últimos momentos", escreveu Paris. "Ser capaz de segurar sua mão, deitar com você e abraçar você, dar beijos em suas bochechas e testa significa para mim mais do que você jamais saberá (...)", adicionou a atriz.
Ao concluir o texto, Paris disse que vai contar a história do avô para as próximas gerações a fim de que ele nunca seja esquecido e todos saibam quem foi Joseph Jackson. "Eu te amo, vovô. Tanto que palavras não podem descrever. Eu tenho imensa gratidão por você e sempre terei. Todos nos sentimos assim. Obrigada por tudo. De verdade. Descanse em paz. Vejo você em meus sonhos muito em breve", finalizou a atriz na publicação.

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