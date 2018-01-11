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"Verão da aceitação"

'Vamos libertar nossos corpos', pede Gaby Amarantos em publicação

Cantora fez post para pedir às pessoas que não tenham vergonha da própria silhueta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 17:26

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 17:26

Gaby Amarantos Crédito: Divulgação
A cantora Gaby Amarantos fez uma publicação defendendo o respeito ao próprio corpo. Ela aparece de biquíni em uma lancha no Rio de Janeiro e escreveu sobre a importância de desfilar as "imperfeições" no que está chamando de "verão da aceitação".
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Gaby chegou a participar de um reality show de emagrecimento da TV Globo em 2013, ao lado de Fábio Porchat e do cantor sertanejo César Menotti. Na publicação da quarta-feira, 10, ela assumiu que já achou que a felicidade estivesse apenas na mudança externa. "Mas é mentira", escreveu.
 
"Somos maravilhosas sim, não acreditem em tudo o que se vê no Instagram", sugeriu a cantora. "Temos que parar de sofrer por querer se enquadrar".

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