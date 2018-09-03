OUSADA

'Um dia arranquei a roupa dentro do elevador', conta Roberta Miranda

Cantora falou sobre alguns de seus medos e manias em entrevista ao 'The Noite'
Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 18:36

A cantora Roberta Miranda Crédito: Lourival Ribeiro / SBT / Divulgação
A cantora Roberta Miranda falou sobre algumas situações inusitadas pelas quais já passou por conta de alguns de seus medos e manias em entrevista ao The Noite que vai ao ar nesta segunda-feira, 3.
"Tenho um problema seriíssimo com elevador. Um dia arranquei a roupa dentro do elevador. Ele parou, eu fiquei sufocada e tinha um monte de gente. Faz muitos anos isso, eu nem era conhecida ainda", contou.
Segundo Roberta, o elevador não é o único lugar que lhe deu calafrios: "Eu tinha medo de avião, tinha medo de barco. Tive que fazer análise. Completo 18 anos de análise."
A cantora ainda conta que, após ter visto uma matéria dizendo que hotéis "não lavam os lençóis", desenvolveu uma "neura". Agora, para qualquer lugar que viaje no mundo, costuma levar três lençóis: "Um pra forrar, outro pra forrar por cima e outro de cobrir."
"Eu tinha uma cisma que, cada pessoa que deitasse no meu colchão, se não desse certo (o relacionamento), a energia não bateria com o outro. Gastei uma fortuna trocando colchão", acrescentou.
O The Noite com Roberta Miranda vai ao ar na noite desta segunda-feira, 3, no SBT.

