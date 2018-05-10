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Childish Gambino

'This Is America' já foi visto mais de 50 milhões de vezes

Marca superou recordes anteriores do rapper no YouTube

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 01:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 01:54
A violência por armas de fogo é tratada no novo videoclipe de Childish Gambino Crédito: Reprodução
O videoclipe de This Is America, do rapper Childish Gambino, já foi visualizado mais de 50 milhões de vezes e quebrou todos os recordes anteriores do cantor no YouTube.
O vídeo foi divulgado pouco tempo depois do artista se apresentar no programa Saturday Night Live, da NBC, no último sábado, 5. Na primeira hora de seu lançamento, já havia sido visto quase um milhão de vezes, número que saltou para 12,9 milhões nas primeiras 24 horas. As informações são da revista Billboard.
Com a música e o videoclipe, Childish Gambino, cujo verdadeiro nome é Donald Glover, aborda uma série de tópicos que afetam a vida da comunidade negra nos Estados Unidos como brutalidade policial e tiroteios coletivos.
CONFIRA O VIDEOCLIPE:

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