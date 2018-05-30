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Agressão

'Temo pela minha vida', diz Luiza Brunet após perder ação contra ex

Atriz diz que não abre mão de exigir seus direitos nesse processo

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 00:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 00:22
Luiza Brunet falou ao Ministério Público (MP) que foi agredida mais de uma vez por Lírio Parisotto Crédito: Reprodução / TV Globo
A ex-modelo e atriz Luiza Brunet perdeu a ação que movia contra o ex-companheiro, o empresário Lírio Parisotto, a quem ela acusa de agressão. Indignada, Luiza disse ao GLOBO que sente medo e que existe um amplo conteúdo probatório que confirma a união estável.
 Temo pela minha vida desde que decidi denunciar a agressão. Isso não mudou e todos os requisitos que configuram a união estão presentes nos autos: os convites das festas feitos em nosso nome, o apoio mútuo, a convivência duradoura e em família. O intuito de constituir família. Enfim, as provas existem e estão lá. Não sei dizer a razão para a Justiça não ter reconhecido. Realmente não entendo. Não entendo como o fato de uma testemunha dele ter mentido, inclusive sendo advertida de tal ato, não pesar no julgamento. Sem falar nas edições de documentos. Inclusive de outro processo. Mas continuo a acreditando na justiça e tenho certeza que essa decisão será revista  declarou Luiza.
De acordo com a coluna de Marina Caruso, a ex-modelo alega que eles viveram por cinco anos como marido e mulher, o que daria direito a metade dos bens ganhos pelo empresário que teria uma fortuna estimada em quase R$ 4 bilhões. Após a sentença desfavorável, Luiza se manifestou nas redes sociais.
Segundo o colunista Ancelmo Gois, em maio de 2016, a modelo foi vítima de violência doméstica no apartamento do empresário em Nova York, nos Estados Unidos.
Na ocasião, o casal jantou em um restaurante com os amigos e, perguntado se iria a uma exposição de fotos, Lírio teria se alterado e dito que não iria para não ser confundido outra vez com o ex-marido de Luiza (o empresário argentino Armando Fernandez). Ao chegar em seu apartamento no Plaza Residence, Lírio a teria xingado e lhe desferido um soco em seu olho, seguido de chutes. Com ela no chão, ele ainda a teria imobilizado até quebrar-lhe quatro costelas. Luiza só conseguiu se soltar após ameaçar chamar o concierge.
 Desde que tornei públicas as agressões que sofri, recebo muitas mensagens de mulheres que, assim como eu, foram vítimas de violência por parte de seus companheiros. Ter tido a coragem de denunciar e ajudar mulheres no Brasil e no mundo a tomar esse tipo de iniciativa me orgulha demais  revelou a ex-modelo.
Em junho do ano passado, Luiza tinha celebrado a decisão do Tribunal de Justiça São Paulo de condenar seu ex a um ano de prisão, em regime aberto por causa da agressão. Na condenação pronunciada pela juíza Elaine Cristina Monteiro Cavalcanti, Parisotto foi sentenciado a dois anos sob vigilância e cumprimento de serviço comunitário por 12 meses.
 
 
 

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