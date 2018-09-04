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MATERNIDADE

'Tem horas que eu acho que a ficha não caiu', diz Sabrina Sato sobre gravidez

Apresentadora revelou ter medo de criar um filho no Brasil e conversou sobre parto humanizado com convidada em seu canal no Youtube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 19:19

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 19:19

Sabrina Sato ao lado de seu sobrinho Crédito: Instagram / @sabrinasato
Sabrina Sato está grávida de sete meses de sua primeira filha e tem entrevistado mulheres para entender melhor o universo materno. Na segunda-feira, 3, ela recebeu a youtuber Flavia Calina, autora do livro Agora que Sou Mãe, e esclareceu dúvidas úteis para mães de primeira viagem.
Durante a conversa, Sabrina confessou ter medo de criar um filho no Brasil e afirmou entender a opinião de suas amigas que não querem engravidar.
Apesar de querer ser mãe, a apresentadora confessou que não está habituada com essa realidade. "Tem horas que eu acho que a minha ficha não caiu e só vai cair quando eu vir. Eu penso: caramba, tem um coração batendo dentro de mim, um outro rim, outro pâncreas. É muito doido", refletiu.
A convidada Flavia disse que levou sete anos para engravidar e teve partos naturais e sem anestésicos nas suas duas gestações. "Eu queria estar bem no parto, consciente e presente. Peguei o bebê do jeito que ele veio [assim que dei à luz] e foi bem humanizado", contou.
Ela explicou, também, que os hospitais podem dar a opção de criar um plano de parto com as vontades da mãe, no qual a mulher pode informar se quer pegar o recém-nascido na hora da concepção, antes de limpá-lo, e se o pai pode cortar o cordão umbilical do filho, por exemplo. "Não quer dizer que a equipe médica atenderá a todos os desejos, mas é legal para conhecer a paciente [e saber] o que é importante para ela", informou.

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