Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
OPINIÃO

'Só dar oportunidades', diz Mila Kunis sobre representatividade feminina

A atriz falou que a melhor forma de aumentar a representatividade em Hollywood é ter mulheres contratando mulheres

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 18:45
Mila Kunis no painel da Variety, em Los Angeles Crédito: Twitter/Mila Kunis
A atriz norte-americana Mila Kunis participou de um painel sobre a inclusão de mulheres em Hollywood organizado pela revista Variety e disse que a vantagem de trabalhar com outras mulheres em uma produção é que o set de filmagens é bem mais tranquilo e sem a gritaria.
"Há uma diferença bem grande", disse Mila. "Ninguém fica gritando uns com os outros, ninguém fica bravo, não há gritaria generalizada. Dá 19h, tchau, casa. Conseguia ver meus filhos na hora do jantar. Foi maravilhoso", comentou sobre a produção de Minha Ex é um Espião, que estreia nos cinemas brasileiros em 23 de agosto e foi dirigida por Susanna Fogel.
A intérprete de Meg Griffin na animação Uma Família da Pesada também sugeriu que a melhor forma de ajudar a melhorar a representatividade em Hollywood é que as mulheres passem a contratar outras mulheres. "É simples, só dar oportunidades para outras mulheres e criar uma cultura que as coloque em posição de decisão nos estúdios. Muitas das mulheres que hoje comandam estúdios, não 'mandam' de verdade, sempre tem uma estrutura em volta dela só de homens", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados