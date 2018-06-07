'Só dar oportunidades', diz Mila Kunis sobre representatividade feminina

Mila Kunis no painel da Variety, em Los Angeles Crédito: Twitter/Mila Kunis

A atriz norte-americana Mila Kunis participou de um painel sobre a inclusão de mulheres em Hollywood organizado pela revista Variety e disse que a vantagem de trabalhar com outras mulheres em uma produção é que o set de filmagens é bem mais tranquilo e sem a gritaria.

"Há uma diferença bem grande", disse Mila. "Ninguém fica gritando uns com os outros, ninguém fica bravo, não há gritaria generalizada. Dá 19h, tchau, casa. Conseguia ver meus filhos na hora do jantar. Foi maravilhoso", comentou sobre a produção de Minha Ex é um Espião, que estreia nos cinemas brasileiros em 23 de agosto e foi dirigida por Susanna Fogel.