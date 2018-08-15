'Se tivesse dinheiro, pagaria uma escola particular', diz MC Loma

Após polêmica, MC Loma diz que está estudando e compartilha imagem no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @mclomaofficial

Após ter um show cancelado por não estar matriculada em uma escola, a cantora MC Loma passou a estudar em um colégio público. Na terça-feira, 14, usou seu Instagram para responder a alguns seguidores o motivo pelo qual não se matriculou em uma escola particular.

"Se eu tivesse dinheiro, minha gente, ia pagar uma escola particular, mas não tenho. Vou estudar agora em colégio do governo. Tô estudando e tô muito feliz. Quando eu tiver condição...", contou.

"Meu sonho sempre foi estudar em colégio particular, aquela escola de High School Musical", concluiu.

Recentemente, a produtora da cantora foi multada pela Vara de Infância e de Juventude de Pernambuco pelo fato de Loma não estar frequentando uma escola, sequer estando matriculada. O fato fez com que um show fosse cancelado (leia mais aqui).