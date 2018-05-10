'Quem disse que não é uma família?', diz Rafael Zulu após cena de beijo

O ator Rafael Zulu fez uma postagem em seu Instagram, que foi posteriormente compartilhada pelo colega Eriberto Leão, falando a respeito do desfecho dos personagens Cido e Samuel, vividos por eles em "O Outro Lado do Paraíso".
"Quem disse que isso aqui não é uma família? Viva o amor", escreveu Rafael Zulu em seu Instagram, ao lado de uma foto em que o casal aparece ao lado de Adinéia (Ana Lucia Torre), mãe de Samuel na trama.
Zulu ainda publicou uma foto da cena do beijo entre os dois, exibida na última terça-feira, 8, ressaltando sua mensagem: "E viva o amor, independente da forma".
O sucesso da cena repercutiu bastante nas redes sociais, principalmente no Twitter, chegando aos trending topics do Brasil e até mundial por alguns minutos.