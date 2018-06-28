'Quase encomendamos mais um filho', diz Michel Teló após viagem com Thaís Fersoza

Com dois filhos pequenos em idades próximas, Michel Teló e Thaís Fersoza se deram de presente uma viagem a dois e, segundo o cantor, a família quase aumentou. "Quase encomendamos mais um filho", disse ele sobre o passeio que fez à Grécia com a mulher em entrevista ao Programa do Porchat. Os dois são pais de Melinda, de um ano e dez meses, e Teodoro, de onze meses. "É um lugar romântico, gostoso, bom para namorar", comentou antes. Os filhos ficaram com uma das avós.