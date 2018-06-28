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FAMÍLIA

'Quase encomendamos mais um filho', diz Michel Teló após viagem com Thaís Fersoza

Eles são pais de Melinda, de um ano e dez meses, e Teodoro, de onze meses

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 15:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 15:42
Michel Teló e Thaís Fersoza curtindo férias em Santorini, na Grécia Crédito: Instagram/Thais Fersoza
Com dois filhos pequenos em idades próximas, Michel Teló e Thaís Fersoza se deram de presente uma viagem a dois e, segundo o cantor, a família quase aumentou. "Quase encomendamos mais um filho", disse ele sobre o passeio que fez à Grécia com a mulher em entrevista ao Programa do Porchat. Os dois são pais de Melinda, de um ano e dez meses, e Teodoro, de onze meses. "É um lugar romântico, gostoso, bom para namorar", comentou antes. Os filhos ficaram com uma das avós.
Em sua primeira visita à Grécia, o cantor disse que era um sonho da mulher conhecer uma das cidades. "A gente vinha se prometendo já há alguns anos, mas daí ela resolveu ficar grávida da Melinda, do Teodoro, aí a gente foi protelando", disse.
Fábio Porchat brincou com o comentário: "Ela foi decidindo ficar grávida sozinha, nem te consultou, né", e ambos riram.

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