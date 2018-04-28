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Síndrome de pânico

'Pensei em morrer muitas vezes', diz padre Fábio de Melo

Religioso falou sobre o diagnóstico de síndrome do pânico

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 23:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 23:14
Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação
O padre Fábio de Melo tem milhões de seguidores em suas redes sociais e é conhecido por postar vídeos e frases engraçadas, mas seu lado humorístico esconde que ele enfrenta síndrome de pânico, distúrbio que ele descobriu em 2017.
Eu pensei em morrer muitas vezes, em deixar de fazer tudo que faço, em acabar com tudo o que eu tinha iniciado. É impressionante como o pânico retira o chão da gente, falou à Mariana Godoy no programa Mariana Godoy Entrevista.
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Ele disse que a síndrome é consequência de uma vida mal vivida e acredita que não dedicou tempo suficiente para cuidar de si. Agora, conta que toma precaução com os julgamentos que fazem dele, porque não é justo que as expectativas dos outros se tornem minhas regras de vida.
O padre ainda falou da importância do apoio das pessoas ao redor do doente para reconhecer a síndrome e ajudá-lo a se recuperar: Quando comecei a sentir os primeiros medos, eu não soube identificá-los. Achei que era cansaço, desgaste natural do dia a dia e fico muito assustado que nos dias de hoje a gente tenha se acostumado com algumas patologias mentais que são produzidas por nós mesmos, pelo nosso estilo de vida. A gente não sabe o momento de pedir ajuda.

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