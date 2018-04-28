'Pensei em morrer muitas vezes', diz padre Fábio de Melo

Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação

O padre Fábio de Melo tem milhões de seguidores em suas redes sociais e é conhecido por postar vídeos e frases engraçadas, mas seu lado humorístico esconde que ele enfrenta síndrome de pânico, distúrbio que ele descobriu em 2017.

Eu pensei em morrer muitas vezes, em deixar de fazer tudo que faço, em acabar com tudo o que eu tinha iniciado. É impressionante como o pânico retira o chão da gente, falou à Mariana Godoy no programa Mariana Godoy Entrevista.

Ele disse que a síndrome é consequência de uma vida mal vivida e acredita que não dedicou tempo suficiente para cuidar de si. Agora, conta que toma precaução com os julgamentos que fazem dele, porque não é justo que as expectativas dos outros se tornem minhas regras de vida.