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LUTO

'Parece que é mentira', lamenta Ana Hickmann após morte do pai

João Hickmann morreu na última quinta-feira, 31, aos 59 anos de idade

Publicado em 

01 fev 2019 às 20:57

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 20:57

Ana Hickmann mostra seu acervo de mais de mil sapatos Crédito: Reprodução/YouTube
A apresentadora Ana Hickmann lamentou a morte de seu pai, João, ocorrida na última quinta-feira, 31.
"Pai, parece que é mentira, mas agora você é uma estrelinha. Fica em paz! A gente te ama! Vamos sentir muito a sua falta", escreveu em seu Instagram.
Seu marido, Alexandre Correa, também falou sobre o fato em seu Instagram, também na quinta-feira, 31: "Hoje me despeço do meu sogro! Faleceu na tarde de hoje. Dia de luto!"
João Hickmann morreu em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, cidade natal da apresentadora.

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