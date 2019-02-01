'Parece que é mentira', lamenta Ana Hickmann após morte do pai

Ana Hickmann mostra seu acervo de mais de mil sapatos Crédito: Reprodução/YouTube

A apresentadora Ana Hickmann lamentou a morte de seu pai, João, ocorrida na última quinta-feira, 31.

"Pai, parece que é mentira, mas agora você é uma estrelinha. Fica em paz! A gente te ama! Vamos sentir muito a sua falta", escreveu em seu Instagram.

Seu marido, Alexandre Correa, também falou sobre o fato em seu Instagram, também na quinta-feira, 31: "Hoje me despeço do meu sogro! Faleceu na tarde de hoje. Dia de luto!"