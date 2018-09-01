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'Os remédios me derrubam demais', diz Simaria sobre o tratamento da tuberculose

Cantora revelou estar com a 'boca seca' e a pele machucada devido aos medicamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 21:59

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 21:59

A cantora Simaria, da dupla com a irmã Simone Crédito: Instagram/Simaria
Simaria, da dupla sertaneja com Simone, está tratando a tuberculose ganglionar desde abril e vive uma rotina de cuidados em meio a agenda de shows. Ela gravou na quinta-feira, 30, stories no Instagram revelando que os remédios causam indisposição. "Eles me derrubam demais. Estou lutando com todas as minhas forças para ficar melhor", falou.
A cantora afirmou que os medicamentos estão a deixando com a boca seca e a pele ferida. "Coloco a língua para fora porque estou com a boca seca devido aos remédios. Além disso, se vocês vissem a minha pele de verdade [sem maquiagens], vocês correriam de medo ao ver o tanto que ela está machucada", confessou.
Apesar dos incômodos, Simaria avisou aos fãs no começo do mês que está melhor.
Nos stories de quinta-feira, ela declarou que já consegue se exercitar e postou momentos de descontração ao lado da família e amigos. "Hoje, é o terceiro dia que consigo malhar", informou.

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