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Pobreza

'O que eu mais escondi foi a que me deixou famoso', diz Carlinhos Maia

No 'Programa da Maisa', humorista voltou a falar que sentia vergonha do lugar onde nasceu

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 17:40

Publicado em 

08 abr 2019 às 17:40
Carlinhos Maia Crédito: Instagram
Carlinhos Maia falou sobre o início da fama no Programa da Maisa deste sábado, 6, e da vila que o tornou mundialmente conhecido na internet. Localizada no interior de Alagoas, onde nasceu, a vila, segundo ele, é um "celeiro de talentos de pessoas comuns".
Ao mostrar seu dia a dia e os vizinhos que eram verdadeiros "personagens" da vida real, o humorista alcançou a fama. Porém, nem sempre ele enxergou o lugar onde cresceu de forma positiva.
"No começo, eu tinha vergonha (da vila), não aceitava a pobreza, era barro no chão, quando chovia alagava tudo", contou. Ao refletir sobre isso, Carlinhos Maia disse: "a coisa que eu mais escondi na vida foi a que me deixou famoso mundialmente".
Recentemente, ele fez uma turnê pela Europa e planeja outra que chegue a mais países do mundo.

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