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LGBT

'O amor me deu a coragem', diz mãe de Jay-Z sobre música 'Smile'

Canção foi feita a partir do poema da mãe do cantor, contando como passou a vida escondendo sua orientação sexual

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 15:46
Gloria Carter, mãe de Jay-Z, na 29ª cerimônia dos GLAAD Media Awards Crédito: YouTube/GLAAD
O álbum nomeado ao Grammy 4:44, do rapper Jay-Z, tem entre suas faixas a música Smile, feita a partir de um poema da mãe do cantor, Gloria Carter, no qual ela conta como passou a vida escondendo sua orientação sexual e como contou seu "segredo que não era bem um segredo" para a família.
O trabalho intenso, extremamente pessoal e fundamental para a luta pelo reconhecimento dos direitos LGBT acabou sendo reconhecido no 29th GLAAD Media Awards no último sábado, 5, em Nova York.
"Smile se tornou realidade porque eu compartilhei com meu filho quem eu sou. Não que as pessoas não soubessem, mas eu era alguém de quem os outros não falavam mas me amavam mesmo assim", falou Gloria em seu discurso ao receber o Prêmio Especial de Reconhecimento por sua participação na criação de Smile.
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"Para mim, essa foi a primeira vez que eu falei para qualquer um sobre quem eu sou de verdade. Meu filho chorou e disse 'Deve ter sido horrível viver tanto tempo assim'", continuou.
Ela agradeceu a Deus, à associação responsável pela premiação, à sua família e à parceira, por lhe ajudar a "sair das sombras". Ainda, agradeceu "a todas as pessoas cujas vidas foram influenciadas simplesmente por eu ter dito a verdade".
Gloria afirmou que escondeu sua orientação sexual por tanto tempo porque escolheu proteger sua família da ignorância. Tudo mudou quando se apaixonou: "O amor me deu a coragem para assumir o poder que eu deixava outras pessoas exercerem sobre minha vida com medo de revelar um segredo que não era bem um segredo. Aqui estou eu: carinhosa, respeitosa, produtiva. Sou um ser humano que tem o direito de amar quem eu quiser!", finalizou.
O GLAAD Media Awards é uma premiação que busca reconhecer e honrar ramos da mídia por sua importância na representação da comunidade LGBT e dos temas que afetam suas vidas.

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