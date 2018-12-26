'Nosso time vai crescer', diz Sabrina Petraglia ao anunciar gravidez

26/12/2018 - Sabrina Petraglia anuncia gravidez Crédito: Instagram/@sabrinapetraglia

Enquanto Daphne Bozaski comemorava o Natal com a chegada do primeiro filho, a atriz Sabrina Petraglia celebrou a gravidez do primogênito. Com quatro meses de gestação, a atriz que atuou em "Haja Coração" (2016) e mais recentemente em "Tempo de Amar" anunciou a novidade com fotos publicadas no Instagram nesta Terça-feira de Natal, 25.

"Neste dia de renascimento, compartilho a notícia mais especial da minha vida: estou à espera de um bebê! Nosso time vai crescer! Já sinto a potência do meu ventre carregado das nossas ancestralidades e, aos poucos, me entendo como o 'entre' os meus antepassados e a minha criança, o futuro", escreveu Sabrina na legenda.