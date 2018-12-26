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CEGONHA

'Nosso time vai crescer', diz Sabrina Petraglia ao anunciar gravidez

Atriz que atuou em novelas da Globo está com quatro meses de gestação

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 18:57
26/12/2018 - Sabrina Petraglia anuncia gravidez Crédito: Instagram/@sabrinapetraglia
Enquanto Daphne Bozaski comemorava o Natal com a chegada do primeiro filho, a atriz Sabrina Petraglia celebrou a gravidez do primogênito. Com quatro meses de gestação, a atriz que atuou em "Haja Coração" (2016) e mais recentemente em "Tempo de Amar" anunciou a novidade com fotos publicadas no Instagram nesta Terça-feira de Natal, 25.
"Neste dia de renascimento, compartilho a notícia mais especial da minha vida: estou à espera de um bebê! Nosso time vai crescer! Já sinto a potência do meu ventre carregado das nossas ancestralidades e, aos poucos, me entendo como o 'entre' os meus antepassados e a minha criança, o futuro", escreveu Sabrina na legenda.
"Não podíamos ter terminado melhor o nosso Natal. Vou me esforçar para compartilhar com muita verdade um pouco dos altos e baixos desse momento", disse a atriz, acrescentando que quer "se conectar" com as mães experientes e as de primeira viagem.

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