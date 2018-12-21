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MATERNIDADE

'Não tenho vontade de ser mãe', revela jornalista Maju Coutinho

Apresentadora afirmou que gosta de crianças ao contrário do que muitos podem pensar

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 22:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 22:50
20/12/2018 - Maju Coutinho e o marido Agostinho Moura Crédito: Christina Rufatto / Estadão
A jornalista Maju Coutinho, que é apresentadora de meteorologia na Globo, participou do programa Papo de Almoço, da Rádio Globo, na semana passada, e revelou que não pretende ter filhos.
"Eu não tenho vontade de ser mãe e gosto de crianças. Às vezes, tem essa ideia de que se você não quer ser mãe, você é uma bruxa e não gosta de crianças. Não tem nada a ver. Eu gosto de crianças, crianças gostam de mim, mas é outro lance. Não sei explicar o que é, mas por enquanto não tenho essa vontade. É de dentro", disse.
Maju tem 40 anos e é casada com Agostinho Paulo Moura desde 2009.

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