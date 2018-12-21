'Não tenho vontade de ser mãe', revela jornalista Maju Coutinho

"Eu não tenho vontade de ser mãe e gosto de crianças. Às vezes, tem essa ideia de que se você não quer ser mãe, você é uma bruxa e não gosta de crianças. Não tem nada a ver. Eu gosto de crianças, crianças gostam de mim, mas é outro lance. Não sei explicar o que é, mas por enquanto não tenho essa vontade. É de dentro", disse.