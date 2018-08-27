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SAÚDE

'Não posso deixar de cantar', diz Beto Barbosa após 1ª quimioterapia

Em tratamento contra câncer, cantor afirmou que médicos lhe deram permissão para seguir nos palcos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 20:23

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 20:23

Beto Barbosa em quimioterapia Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Beto Barbosa fez um relato sobre sua primeira sessão de quimioterapia, ocorrida na última sexta-feira, 24. Recentemente, o cantor revelou estar sofrendo com um câncer na próstata e na bexiga.
"Hoje acordei sentindo um pouco de tremor nas pernas e nos braços, mas no geral estou me sentindo super bem. Todos os órgãos funcionando 100%", contou em seu Instagram.
Beto disse estar preparado para as próximas etapas do tratamento: "Receberei as outras doses a cada semana intercalando duas semanas sim e duas não por mais uma semana até completar o ciclo determinado".
O cantor ainda contou que não deve se afastar dos palcos: "Os médicos me permitiram cantar, de acordo com o andamento do meu corpo, se não houver queda de imunidade. [...] É claro que não vou poder dançar tanto".
"Não posso deixar de cantar porque o palco diante de vocês será minha fonte de energia e vitamina para que meu copo e minha mente se renovem de alegria e cura. [...]", concluiu Beto, que ainda agradeceu o apoio e as mensagens de carinho enviadas pelos fãs.

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