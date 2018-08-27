'Não posso deixar de cantar', diz Beto Barbosa após 1ª quimioterapia

Beto Barbosa em quimioterapia Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Beto Barbosa fez um relato sobre sua primeira sessão de quimioterapia, ocorrida na última sexta-feira, 24. Recentemente, o cantor revelou estar sofrendo com um câncer na próstata e na bexiga.

"Hoje acordei sentindo um pouco de tremor nas pernas e nos braços, mas no geral estou me sentindo super bem. Todos os órgãos funcionando 100%", contou em seu Instagram.

Beto disse estar preparado para as próximas etapas do tratamento: "Receberei as outras doses a cada semana intercalando duas semanas sim e duas não por mais uma semana até completar o ciclo determinado".

O cantor ainda contou que não deve se afastar dos palcos: "Os médicos me permitiram cantar, de acordo com o andamento do meu corpo, se não houver queda de imunidade. [...] É claro que não vou poder dançar tanto".