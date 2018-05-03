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OPINIÃO

'Não nos silenciemos', diz Marina Ruy Barbosa após cena de violência

Marina aproveitou para falar sobre a importância de tratar temas como este em produções artísticas

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 17:39
Cena de violência sexual em 'Deus Salve o Rei' Crédito: Divulgação/TV Globo
A atriz Marina Ruy Barbosa usou suas redes sociais para falar sobre a violência contra a mulher, tendo como base sua participação na novela Deus Salve o Rei.
Em cena que foi ao ar na última terça-feira, 1º, sua personagem, Amália, sofreu uma agressão de Virgílio (Ricardo Pereira). Marina aproveitou para falar sobre a importância de tratar temas como este em produções artísticas.
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"Sou atriz. O meu ofício é fazer arte. E a arte entretem, claro, mas também alerta, desperta no outro um olhar diferente sobre determinada situação. Sejamos fortes. A luta deve continuar hoje e sempre!", disse.
Em seguida, concluiu: "Por todas as Amálias, Amélias, Marias da Penha... Por todas as mulheres vítimas de abusos físicos e psicológicos. Para que o silêncio vire grito e o medo vire coragem. Não é não! Não nos silenciemos."

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