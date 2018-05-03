'Não nos silenciemos', diz Marina Ruy Barbosa após cena de violência

A atriz Marina Ruy Barbosa usou suas redes sociais para falar sobre a violência contra a mulher, tendo como base sua participação na novela Deus Salve o Rei.
Em cena que foi ao ar na última terça-feira, 1º, sua personagem, Amália, sofreu uma agressão de Virgílio (Ricardo Pereira). Marina aproveitou para falar sobre a importância de tratar temas como este em produções artísticas.
"Sou atriz. O meu ofício é fazer arte. E a arte entretem, claro, mas também alerta, desperta no outro um olhar diferente sobre determinada situação. Sejamos fortes. A luta deve continuar hoje e sempre!", disse.
Em seguida, concluiu: "Por todas as Amálias, Amélias, Marias da Penha... Por todas as mulheres vítimas de abusos físicos e psicológicos. Para que o silêncio vire grito e o medo vire coragem. Não é não! Não nos silenciemos."