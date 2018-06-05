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'Não estava a fim de lidar com rumores de gravidez', diz Anne Hathaway

Atriz contou que já foi humilhada em situações anteriores por causa de seu corpo

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 16:33
Atriz Anne Hathaway Crédito: Instagram/Anne Hathaway
A atriz Anne Hathaway está engordando para poder fazer uma personagem em um filme e deixou um recado para quem quisesse criticá-la: "Para vocês que vão me criticar pelo meu peso, saibam que o problema não é comigo: é com vocês". Agora, ela explicou o porquê do comentário.
"É triste dizer isso, mas eu só queria aproveitar o meu verão e queria que todos soubessem que eu estou vivendo no meu corpo e estou feliz com ele", falou a atriz para Hoda Kotb no programa de televisão Today Show.
Ela havia abordado o assunto dias antes na revista Glamour, quando disse que já recebeu comentários negativos sobre o seu corpo: "Eu não estava a fim de lidar com rumores de gravidez. É estranho imaginar que haja uma tempestade a ser enfrentada, mas eu já fui humilhada por causa de meu corpo por diversos motivos".
No programa, ela confirmou à apresentadora que já sofreu comentários maldosos e exemplificou com uma situação que lhe aconteceu aos 16 anos, quando uma pessoa lhe deu parabéns por conseguir um papel, mas avisou-a de que ela não poderia engordar.
"Podem ter pensado que estavam me dando um bom conselho, mas agora, mais de vinte anos depois, penso em como fiquei confusa e que isso poderia ter sido feito de forma mais carinhosa e consciente", contou.
Anne, no entanto, não deixa de ser otimista e acredita que muitas pessoas estão deixando de fazer esse tipo de julgamento: "Uma das minhas coisas favoritas no que está acontecendo agora é que muitos de nós estamos selecionando melhor as palavras que usamos e estamos nos tornando mais conscientes".

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