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VIOLÊNCIA

'Não era para eu estar viva hoje', diz Joelma sobre ter sofrido agressões

Cantora relembrou também época em que presenciava violência doméstica cometida pelo pai contra a mãe

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 18:25
Joelma Crédito: Reprodução | Instagram
A cantora Joelma conversou com a ex-modelo Luiza Brunet sobre as agressões que ambas sofreram em relacionamentos anteriores na estreia de um novo quadro do Fantástico deste domingo, 11. "Eu estou viva porque um cantor que trabalhava junto comigo me tirou da mão da pessoa na hora. Não era nem para eu estar viva hoje", disse a ex-vocalista da banda Calypso.
O grupo musical terminou em 2015 quando ela se separou de Ximbinha. Na época, a cantora entrou com um pedido de medida protetiva pela Lei Maria da Penha. O músico, no entanto, nega ter agredido a ex-mulher.
Meses após o divórcio, Joelma disse que assinar o documento de separação foi como ganhar sua "carta de alforria".
"Minha vida estava tão ligada ao casamento que eram meu trabalho, minha família, meus sentimentos de mulher todos entrelaçados", disse a cantora.
Ela relembrou a época em que presenciava as agressões cometidas pelo pai dela contra a mãe. "Eu tinha cinco ou seis anos de idade, e minha mãe ia dormir umas 3 horas porque tinha de ficar costurando até tarde [...]. Quando ela estava dormindo, meu pai chegava embriagado e a espancava", contou. "Quando você passa [pela mesma situação], não consegue ver", completou.

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