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POLÊMICA

'Mulheres dominaram a música', responde Pink! ao presidente do Grammy

Neil Portnows afirmou que mulheres precisam 'avançar' na indústria da música
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 16:48

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 16:48

A cantora Pink! rebateu o presidente do Grammy, Neil Portnows, que afirmou que mulheres precisam "avançar" na indústria da música. A afirmação foi feita durante a cerimônia do 60º Grammy Awards, criticado por indicar uma maioria de mulheres, mas premiar quase nenhuma.
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Em seu Twitter, Pink! publicou uma carta escrita à mão. Ela rebateu o termo "step up" usado por ele (avançar, intensificar em tradução livre). "As mulheres na música não precisam avançar - mulheres têm feito isso desde o início dos tempos. Elas dominaram a música neste ano e em todos os anteriores", disse.
"Quando celebramos e honramos o talento e realizações das mulheres contra todas as desigualdades, mostramos para as próximas gerações de mulheres, garotas, homens e meninos o que significa a igualdade, e o que significa ser justo", finalizou a cantora.

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