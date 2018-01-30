'Mulheres dominaram a música', responde Pink! ao presidente do Grammy

A cantora Pink! rebateu o presidente do Grammy, Neil Portnows, que afirmou que mulheres precisam "avançar" na indústria da música. A afirmação foi feita durante a cerimônia do 60º Grammy Awards, criticado por indicar uma maioria de mulheres, mas premiar quase nenhuma.

Em seu Twitter, Pink! publicou uma carta escrita à mão. Ela rebateu o termo "step up" usado por ele (avançar, intensificar em tradução livre). "As mulheres na música não precisam avançar - mulheres têm feito isso desde o início dos tempos. Elas dominaram a música neste ano e em todos os anteriores", disse.