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'Minha primeira permuta foi um galão de água', conta Thaynara OG

Influenciadora relembrou ainda a primeira festa com artistas, na casa de Tatá Werneck

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 16:23
A influencer Thaynara OG Crédito: Instagram/@thaynaraog
O canal de Julia Faria no YouTube recebeu Thaynara OG, influenciadora que ganhou fama graças a seus vídeos bem humorados no Snapchat. Na conversa, Thaynara falou sobre o início de sua trajetória como personalidade da internet e como lida com comentários negativos.
"Todo início é difícil, mas a minha primeira permuta foi em troca de um galão de água. Eu achei maravilhoso e disse: 'Mãe, chegou essa proposta aqui, é um serviço que a senhora usa, toda semana quando pede um galão que custa R$ 17 para entregar aqui em casa, então, vai ser de graça, eu só divulgo o telefone da entrega'. Foi uma permuta maravilhosa, uma parceria que durou bastante tempo, até eu me tocar como as coisas funcionavam", contou.
Depois disso, veio a fama e os convites para eventos mais importantes, ao lado de artistas renomados. Thaynara relembrou sua primeira grande festa, que foi na casa de Tatá Werneck. "Ela disse que seria só um bolinho, eu vi a Bruna Marquezine, a Sandy e pensei, 'caramba, é o Criança Esperança na casa da Tatá Werneck'. Eram muitas pessoas fazendo coisas normais, a Sandy tomando um drink, a Tatá dançando até o chão, a Carolina Dieckmann dançando funk, então eu fiquei chocada com esse é só um bolinho dos famosos".
Ela ainda relembrou um episódio em que ficou triste com os comentários negativos que recebeu. "Há dois anos fui voluntária em São Luís na Ação Global, aí um blogueiro inventou que estavam me pagando para fazer presença no evento que é totalmente voluntário e tive muitos comentários negativos. Isso me machucou demais. Eu lembro que estava lá na Festa do Pinhão e ao invés de estar feliz, eu estava chorando muito".

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