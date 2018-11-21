Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FOFURA

'Meu mundo', diz Isis Valverde ao publicar primeira foto com o filho

A publicação despertou o carinho dos fãs

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 20:56
08/10/2018 - Isis Valverde no oitavo mês de gravidez Crédito: Instagram/@isisvalverde
A atriz Isis Valverde publicou em seu perfil no Instagram na terça-feira, 20, a primeira foto com o filho Rael, que nasceu na segunda-feira, dia 19. Na foto, a mãe colocou o dedo embaixo da mão do menino e escreveu "meu mundo" na postagem, para descrever o amor que tem pela criança.
A publicação despertou o carinho dos fãs. "Agora você vai ver o que é descobrir o mundo em apenas um olhar. Aproveite ao máximo, pois passa muito rápido as fases do bebê", afirmou uma das seguidora da atriz.
O menino é fruto da relação de Isis Valverde com o modelo e empresário André Resende. Rael nasceu de parto normal, com 3,3 quilos de peso e 51 centímetros de altura.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Novo 'O Diabo Veste Prada' é uma versão 'água com açúcar' do original?
Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Adolescente cansado
“Jet lag social”: entenda o efeito de dormir tarde e acordar cedo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados