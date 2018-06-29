'Me apaixonei por Thammy ainda mulher', diz Andressa Ferreira

Thammy Miranda posta foto nu com Andressa Ferreira na cama Crédito: Instagram/Thammy Gretchen

Para celebrar o Dia do Orgulho LGBT, celebrado nesta quinta-feira, 28, Andressa Ferreira, mulher de Thammy Miranda, publicou uma foto dos dois e falou mais sobre a relação entre ambos, inclusive que se apaixonou pelo marido antes de ele passar pela transição de gênero.

"Me apaixonei no colegial com uns 16 anos, por uma menina, e nunca me incomodei com isso, muito pelo contrário: achei excitante, assim como anos mais tarde me apaixonei por um homem e também achei maravilhoso, porque o amor é divino!", escreveu ela no começo da legenda.

Andressa afirma que não coloca rótulos nos próprios sentimentos e ama "quem a pessoa é". "Ser gay, bi, me favorece, me amplia, me liberta dos condicionamentos", disse.

"Não ando nas regras impostas por uma sociedade cheia de mentiras, vivo minha verdade com coragem e de cabeça erguida! Me apaixonei por Thammy ainda mulher, e hoje, amo cada dia mais o homem que ele se tornou. Nem deixaria de amar, sou privilegiada, tenho do meu lado um homem evoluído, com toda masculinidade e essência feminina", acrescentou ela.