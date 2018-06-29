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SEMANA DO ORGULHO LGBT

'Me apaixonei por Thammy ainda mulher', diz Andressa Ferreira

Modelo falou sobre a relação de ambos e criticou preconceito contra LGBTs

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 16:00
Thammy Miranda posta foto nu com Andressa Ferreira na cama Crédito: Instagram/Thammy Gretchen
Para celebrar o Dia do Orgulho LGBT, celebrado nesta quinta-feira, 28, Andressa Ferreira, mulher de Thammy Miranda, publicou uma foto dos dois e falou mais sobre a relação entre ambos, inclusive que se apaixonou pelo marido antes de ele passar pela transição de gênero.
"Me apaixonei no colegial com uns 16 anos, por uma menina, e nunca me incomodei com isso, muito pelo contrário: achei excitante, assim como anos mais tarde me apaixonei por um homem e também achei maravilhoso, porque o amor é divino!", escreveu ela no começo da legenda.
Andressa afirma que não coloca rótulos nos próprios sentimentos e ama "quem a pessoa é". "Ser gay, bi, me favorece, me amplia, me liberta dos condicionamentos", disse.
"Não ando nas regras impostas por uma sociedade cheia de mentiras, vivo minha verdade com coragem e de cabeça erguida! Me apaixonei por Thammy ainda mulher, e hoje, amo cada dia mais o homem que ele se tornou. Nem deixaria de amar, sou privilegiada, tenho do meu lado um homem evoluído, com toda masculinidade e essência feminina", acrescentou ela.
Andressa criticou o "mundo de aparências" e o preconceito contra pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo ou transexuais. "Ninguém está aqui para provar nada para ninguém! Viva o dia do orgulho LGBTQ+", concluiu na publicação.

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