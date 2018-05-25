'Me acho a Dercy Gonçalves', diz Jojo Todynho

Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho

A cantora Jojo Todynho deu uma declaração inusitada em entrevista ao Pânico, da rádio Jovem Pan, nesta sexta-feira, 25, se comparando à atriz Dercy Gonçalves, morta em 2008, aos 101 anos de idade.

Questionada por Evandro Santo se considera que seja uma versão "mais evoluída" da funkeira Tati Quebra-Barraco, Jojo respondeu: "Olha, já me acho, não Tati, mas Dercy Gonçalves, de uma nova era."