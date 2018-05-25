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'Me acho a Dercy Gonçalves', diz Jojo Todynho

Cantora fez comparação inusitada em entrevista ao 'Pânico'

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 20:10
Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
A cantora Jojo Todynho deu uma declaração inusitada em entrevista ao Pânico, da rádio Jovem Pan, nesta sexta-feira, 25, se comparando à atriz Dercy Gonçalves, morta em 2008, aos 101 anos de idade.
Questionada por Evandro Santo se considera que seja uma versão "mais evoluída" da funkeira Tati Quebra-Barraco, Jojo respondeu: "Olha, já me acho, não Tati, mas Dercy Gonçalves, de uma nova era."
"Eu amo Dercy. Tem entrevista dela que [perguntam]: 'O que você gosta de fazer?'. Dormir e c***. A Hebe [Camargo] ficava passada com ela", complementou.

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