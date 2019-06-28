Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
EUA

'Levaria uma bala por vocês', diz Lady Gaga em discurso a favor dos gays

A artista também agradeceu ao público LGBTQ pelo apoio de sempre e por terem ajudado a alavancar a carreira dela

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2019 às 19:22
A cantora Lady Gaga, 33, apareceu de surpresa na celebração de 50 anos da Rebelião de Stonewall, quando gays, lésbicas e transexuais entraram em confronto com policiais que proibiam o amor livre e criminalizavam a opção sexual, em 1969. Na passeata, Gaga disse que tomaria um tiro por eles e reforçou que é bissexual.
"Eu gosto de garotas, às vezes. Espero que vocês celebrem cada parte de quem vocês são hoje. Eu vou continuar a lutar todos os dias durante shows e, mesmo quando não estou no palco, para disseminar uma mensagem bem simples: seja bom", disse.
A artista também agradeceu ao público LGBTQ pelo apoio de sempre e por terem ajudado a alavancar a carreira dela. "Eu levaria uma bala por vocês. Estou muito emotiva. Essa comunidade lutou e continua a lutar uma guerra por aceitação e tolerância com a bravura mais implacável. Vocês são a definição de coragem", disse.
Lady Gaga se coloca como uma voz importante na luta contra o preconceito. "Embora tenhamos feito um tremendo progresso, nos encontramos em um momento no qual ataques à comunidade trans estão crescendo diariamente. Não vou tolerar isso. Todos nós seguimos juntos para mudar o sistema de uma opressão extrema. Eu sei que vocês não vão parar. Vocês nunca vão desistir. Vocês não recuam. Vocês não se envergonham. Sejam corajosos e abracem o legado de Stonewall", encerrou, levando o público ao delírio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados