'Já vi de tudo', diz Sharon Stone sobre casos de assédio em Hollywood

Sharon Stone Crédito: Divulgação/Reprodução/Arquivo

A atriz Sharon Stone deu uma resposta diferente de qualquer outra atriz sobre suas experiências de assédio em Hollywood. Quando perguntada se já havia sido colocada em uma "posição desconfortável" durante sua carreira, ela riu por dez segundos.

"Você está rindo, mas eu não sei se é de nervoso ou se é uma risada sarcástica", disse o jornalista Lee Cowan durante a entrevista para o programa CBS Sunday Morning neste domingo (14).

A risada foi sarcástica e Sharon respondeu à pergunta do repórter. "Eu já estou nesse ramo há 40 anos. Você consegue imaginar que tipo de situação eu passei quando comecei?", questionou a atriz reconhecida por seu papel em Instinto Selvagem (1992).