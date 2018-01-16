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'Já vi de tudo', diz Sharon Stone sobre casos de assédio em Hollywood

Quando perguntada se já havia sido colocada em uma 'posição desconfortável' durante sua carreira, ela riu por dez segundos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 13:26

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 13:26

Sharon Stone Crédito: Divulgação/Reprodução/Arquivo
A atriz Sharon Stone deu uma resposta diferente de qualquer outra atriz sobre suas experiências de assédio em Hollywood. Quando perguntada se já havia sido colocada em uma "posição desconfortável" durante sua carreira, ela riu por dez segundos.
"Você está rindo, mas eu não sei se é de nervoso ou se é uma risada sarcástica", disse o jornalista Lee Cowan durante a entrevista para o programa CBS Sunday Morning neste domingo (14).
A risada foi sarcástica e Sharon respondeu à pergunta do repórter. "Eu já estou nesse ramo há 40 anos. Você consegue imaginar que tipo de situação eu passei quando comecei?", questionou a atriz reconhecida por seu papel em Instinto Selvagem (1992).
"Com a minha aparência? Vindo de uma cidade pequena, eu não recebi proteção nenhuma", continuou Sharon. E finalizou: "Eu já vi de tudo".

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