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'Fofocalizando' fala da vida íntima de Rebeca, filha de Silvio Santos

Com autorização da emissora, programa mencionou possível relacionamento dela com jogador Alexandre Pato

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 16:10
12/12/2018 - Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, e o jogador Alexandre Pato Crédito: Reprodução/SBT/Instagram/@pato
Nesta terça-feira, 11, o programa "Fofocalizando", apresentado por Lívia Andrade, Décio Piccinini, Mamma Bruscheta, Leão Lobo, Léo Dias e Gabriel Cartolano, quebrou um tabu: falou sobre a vida íntima de uma das filhas de Silvio Santos, dono do SBT.
Com autorização da emissora, Léo Dias mencionou que Rebeca Abravanel estaria saindo com o jogador de futebol Alexandre Pato, ex-marido da atriz Stephany Brito. Os dois teriam sido flagrados no Parque do Povo, em São Paulo, e, depois, em uma sessão de cinema.
A notícia também foi publicada por outros programas de televisão, como o "TV Fama", mas o fato de ser veiculada no próprio SBT chama atenção.
Em novembro, durante a edição do Teleton, Patrícia Abravanel, irmã de Rebeca, tentou dar uma de "cupida" e sugeriu que o ator Henri Castelli saísse com ela. Alguns dias depois, durante entrevista no YouTube, Castelli chamou Rebeca para sair.

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