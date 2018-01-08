'Fechei minha fabriquinha', revela Angélica ao afirmar não pode mais engravidar

Angélica e Luciano Huck no "Domingão do Faustão" Crédito: Divulgação/TV Globo

A apresentadora Angélica revelou que não pode mais ter filhos. Ela explicou que fez ligadura das trompas. "Liguei. Estou ligadona", contou em uma conversa com a cantora Ivete Sangalo, grávida e a poucos meses de dar à luz duas meninas. A entrevista foi divulgada no programa Estrelas, na edição deste sábado, dia 6.

"Sou muito apaixonada (pela gravidez) como você, Ivete. Quanto estava grávida (de Eva, de 5 anos), pensei que se não ligasse ia querer engravidar de novo", disse Angélica.

A apresentadora e a cantora conversavam sobre as sensações de carregar um bebê na barriga e a vontade de ter muitos filhos. Ivete Sangalo disse que já pensou em ter seis filhos e confessou que considera engravidar novamente.

Faustão

A apresentadora esteve ao lado do marido e também apresentador Luciano Huck no Domingão do Faustão neste domingo, 7. Eles participaram da estreia do quadro Divã do Faustão.

Além da questão política e social, o casal falou abertamente sobre questões íntimas. O público perguntou aos dois se eles se dão "vale night", e Angélica foi categórica: "Eu hein!".