Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FOFOCA

'Fechei minha fabriquinha', revela Angélica ao afirmar não pode mais engravidar

A apresentadora também esteve ao lado do marido, Luciano Huck, no Domingão do Faustão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 17:01

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 17:01

Angélica e Luciano Huck no "Domingão do Faustão" Crédito: Divulgação/TV Globo
A apresentadora Angélica revelou que não pode mais ter filhos. Ela explicou que fez ligadura das trompas. "Liguei. Estou ligadona", contou em uma conversa com a cantora Ivete Sangalo, grávida e a poucos meses de dar à luz duas meninas. A entrevista foi divulgada no programa Estrelas, na edição deste sábado, dia 6.
"Sou muito apaixonada (pela gravidez) como você, Ivete. Quanto estava grávida (de Eva, de 5 anos), pensei que se não ligasse ia querer engravidar de novo", disse Angélica.
A apresentadora e a cantora conversavam sobre as sensações de carregar um bebê na barriga e a vontade de ter muitos filhos. Ivete Sangalo disse que já pensou em ter seis filhos e confessou que considera engravidar novamente.
Faustão
A apresentadora esteve ao lado do marido e também apresentador Luciano Huck no Domingão do Faustão neste domingo, 7. Eles participaram da estreia do quadro Divã do Faustão.
Além da questão política e social, o casal falou abertamente sobre questões íntimas. O público perguntou aos dois se eles se dão "vale night", e Angélica foi categórica: "Eu hein!".
Ambos defenderam a confiança entre si. Em outro questionamento da plateia, o casal respondeu o que faz para manter "a pimenta" no casamento, que já tem 14 anos. "Tem que ter um mistério, uma fantasia, tem que se cuidar para o outro", sugeriu a apresentadora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo
Imagem de destaque
Globo altera programação do BBB 26 para domingo; veja como será
Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados