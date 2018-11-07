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USO DAS REDES SOCIAIS

'Falar mal não vai fazer de você uma pessoa melhor', desabafa Marina Ruy Barbosa

Atriz criticou a forma como algumas pessoas utilizam as redes sociais de forma negativa

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 22:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 22:22
A atriz Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
A atriz Marina Ruy Barbosa publicou um desabafo sobre comentários negativos que são feitos em suas redes sociais nesta terça-feira, 6.
"Use a rede social para fazer algo mais útil. Falar mal das pessoas, xingar, diminuir, botar pra baixo, não vai fazer de você uma pessoa melhor, nem da outra pessoa pior. Mas pode, sim, magoar alguém", escreveu.
"O mundo tá cheio de ódio e as pessoas com o 'poder' de ficar atrás da internet só semeiam o ódio. Apenas parem. Atrás de toda tela tem alguém lendo, que pode realmente se machucar com o que vocês dizem!"
Em seguida, continuou seu apelo: "Se você não gosta de fulano, e ele nunca te fez nada, fica quieto. Eu vejo tanta gente vindo fazer comentários horríveis no meu perfil desmerecendo X ou Y..."
"Entendam que as pessoas não são públicas, são pessoas. E não é porque são atores ou cantores que sentem menos do que vocês, que não ficam tristes com gente semeando o ódio e diminuindo. Não é legal. Isso não é empatia", analisou.
Confira o relato completo de Marina abaixo:

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