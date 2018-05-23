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ETERNO HERÓI

'Eu sou o Batman', diz Michael Keaton durante discurso em universidade

Ator foi convidado a falar em cerimônia de colação de grau

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 16:06
Michael Keaton durante discurso em universidade Crédito: Youtube/KentStateTV
O ator Michael Keaton foi convidado a discursar na colação de grau de uma turma de formandos da Kent State University, em Ohio, nos Estados Unidos, e surpreendeu a todos com a forma como terminou sua fala.
"Eu tenho uma coisa a mais a dizer e só vai demorar um segundo. São duas palavras muito importantes que eu quero que todos lembrem. São muito importantes e se eu vou deixá-los com essas duas palavras. E elas são: Eu sou o Batman", disse o ator ao concluir sua participação na cerimônia.
Ele já estudou na universidade e foi recebido como o filho pródigo no último sábado, 19. O ator usou boa parte dos 20 minutos de seu discurso para falar sobre a importância do trabalho da educação. Após terminar, foi chamado de volta ao microfone para receber um troféu e foi quando fez a brincadeira.
As palavras escolhidas por Michael foram ditas por ele nos filmes Batman e Batman Returns, do diretor Tim Burton, e se tornaram sua marca registrada sempre que vai a encontros com fãs.

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