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"Me Solta"

'Eu não apoio o Bolsonaro', garante Nego do Borel após polêmica

Foto com político foi resgatada em críticas ao clipe 'Me Solta'; cantor alega que ela foi tirada a pedido do filho do deputado em um jantar

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 21:30
Nego do Borel Crédito: YouTube / @Canal KondZilla
O cantor Nego do Borel se pronunciou após a polêmica que o lançamento de seu clipe Me Solta causou nas redes sociais, afirmando que tem recebido "muitos elogios" e "acompanhado as críticas de perto". Ele ainda faz questão de afastar seu nome de um suposto apoio a Jair Bolsonaro, político com quem aparece em foto que voltou à tona nas redes sociais nesta terça-feira (10).
No clipe, Nego aparece como uma personagem chamada Nega da Borelli, usando bolsa e sapato de salto alto, e chega a beijar um homem em determinado momento.
A produção gerou inúmeras críticas por parte da comunidade LGBT, que acusou o funkeiro de 'oportunismo' com a causa. Muitos também repostaram uma foto em que Nego aparece ao lado do deputado federal Jair Bolsonaro. Leia mais aqui.
"Eu não apoio o Bolsonaro. Esta foto foi tirada num jantar que eu estava também, a pedido do filho dele. Não costumo negar tirar fotos com ninguém", justificou o cantor, por meio de sua assessoria de imprensa.
"Quando eu decidi fazer esse clipe, sabia que poderia ser algo polêmico, mas fui em frente. A Nega da Borelli é uma personagem que, pra mim, representa a liberdade de ser quem eu sou. Recebi muitos elogios pelo clipe e tenho acompanhado as críticas de perto porque acho que eu e todo mundo temos muito ainda a aprender com esse tema", concluiu.
VEJA CLIPE

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