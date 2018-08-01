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'Estou melhor', diz Simaria sobre tratamento de tuberculose ganglionar

A cantora se prepara para voltar aos palcos com a irmã pela primeira vez desde abril

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 18:18
A cantora Simaria, da dupla com a irmã Simone Crédito: Instagram/Simaria
Prestes a voltar aos palcos pela primeira vez desde abril de 2018, a cantora Simaria Mendes fez um vídeo explicando para os fãs como está a evolução do seu tratamento contra a tuberculose ganglionar. Ela explicou que hoje está muito melhor, mas ainda faltam três meses de cuidados médicos para ela ficar totalmente curada da doença.
"Oi, família. Olha eu aqui, depois de tanto tempo sem aparecer, para dizer pra vocês que estou melhor, ainda estou em tratamento, faltam 3 meses de tratamento. Mas me sinto bem melhor. Passando pra agradecer cada pessoa que torceu pela minha recuperação, cada pessoa que orou por mim, me desejou o bem. E esse tempo foi um tempo de evolução muito, eu precisava realmente me afastar, descansar pra poder voltar bem pra vocês", disse a cantora.
Junto com irmã, Simone, a dupla lançou uma nova música, 1 em Um Milhão, no programa Fantástico, da Globo, no domingo, 29. As duas farão uma apresentação ao vivo juntas em um show que contará com a participação do padre Fábio de Melo, no Espaço das Américas, em São Paulo, no próximo dia 9 de agosto.

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