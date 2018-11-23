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'Estamos esperando essa lua', brinca Sabrina Sato, grávida de 40 semanas

Mudança de Lua Crescente para Cheia nesta sexta-feira, 23, mobiliza internautas que acompanham gestação da apresentadora

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 20:41
Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
Com 40 semanas de gestação, Sabrina Sato está contando os dias para a chegada da filha Zoe. E os seguidores da apresentadora também. Muitos dizem que as fases da Lua influenciam a data de nascimento dos bebês. A ciência diz uma coisa. Profissionais que trabalham com partos dizem outra.
Nesta sexta-feira, 23, a apresentadora da Record TV respondeu aos comentários de internautas. "Sabrina, dia 23 vira a lua, lua cheia, lindo dia para Zoe chegar!", escreveu a jornalista Rosana Hermann. Sabrina respondeu: "Estamos esperando essa lua".
"Vem, Zoe, e que venha com muita saúde" e "Que chegue com muito amor" foram alguns dos comentários dos internautas. Na semana passada, até Anitta se manifestou. "Tô esperando esse parto há 2 anos", brincou a cantora.
Na semana passada, até Anitta se manifestou. Tô esperando esse parto há 2 anos (sic), brincou a cantora.

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