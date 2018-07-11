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Filho

'Enquanto ele for criança, a gente não vai deixá-lo ser artista', diz Sandy

Cantora vê musicalidade em Theo, 4, mas acredita que 'a chance de dar errado é muito grande'

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 01:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 01:58
Lucas Lima e Sandy Crédito: Instagram
A cantora Sandy, que começou sua carreira com apenas seis anos de idade, ao lado do irmão Júnior, revelou em entrevista ao Conversa com Bial que vai ao ar na quarta-feira, 11, que não pretende deixar que seu filho trilhe o mesmo caminho.
"Enquanto ele for criança, a gente não vai deixá-lo ser artista. Pra gente, essa história deu certo, mas a chance de dar errado é muito grande", explica a cantora, que admite enxergar musicalidade em Theo, de quatro anos, filho que tem com o também músico Lucas Lima.
Sandy também relembra que tinha vontade de seguir uma carreira musical desde cedo: "A gente chantageou muito meu pai para que ele deixasse a gente cantar. Como meu avô o apoiou quando ele começou, a gente insistiu, dizendo que nosso avô tinha incentivado os filhos".
Sua mãe, Noely Lima, também participou da conversa: "Não me restou nada a não ser apoiá-los. Sempre foi a nossa prioridade que eles tivessem os deveres e recebessem todos os 'nãos'; tinham que ser crianças, como qualquer outra. A gente dizia a eles: 'Vocês não são, vocês estão no sucesso agora'".

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