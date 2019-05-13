'É como se ela não existisse', diz Zilu Camargo sobre Graciele Lacerda

Se tem uma coisa quenão fez durante entrevista que deu a Rodrigo Faro foi economizar palavras. A ex defoi ao programa do apresentador falar de sua mudança para, nos Estados Unidos, e durante o bate-papo revelou até que sempre soube das traições do cantor.

Eu sempre soube que o Zezé dava as escapulidas dele. Eu sempre larguei de lado, até pela família, pelos filhos. Ai quando surgiu essa pessoa que está com ele hoje, eu tentei salvar por três anos meu casamento, alertou ela.

Na entrevista, Zilu falou muito da conturbada relação com Zezé, com quem ficou casada por 30 anos, mas também comentou sobre o atual relacionamento do cantor com a capixaba Graciele Lacerda: "Eu nunca consegui ter um sentimento contra ela, para mim é como se ela não existisse".