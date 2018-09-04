'Cautela acendeu a luz vermelha', diz Beto Barbosa sobre quimioterapia

Beto Barbosa em quimioterapia Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Beto Barbosa revelou que não pôde realizar a segunda sessão de sua quimioterapia, que estava planejada para segunda-feira, 3. Ele passa por um tratamento contra o câncer de próstata e bexiga.

"Ontem não consegui receber a segunda dose da quimio. Minha imunidade baixou para 90 e eu precisava estar com o mínimo de mil", contou Beto em seu perfil no Instagram.

"Nesta situação, a cautela acendeu a luz vermelha para não deixar que doenças simples se tornem graves, como gripes que duram semanas, perda de peso, infecções respiratórias e etc.", completou.

O cantor ainda fez questão de se mostrar otimista e agradecer o apoio dos fãs: "A minha fé em Deus neste exato momento fortalece a minha vontade de viver. Amo vocês".