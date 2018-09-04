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'Cautela acendeu a luz vermelha', diz Beto Barbosa sobre quimioterapia

Cantor afirmou que não pôde receber nova dose durante tratamento por conta de sua baixa imunidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 19:21

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 19:21

Beto Barbosa em quimioterapia Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Beto Barbosa revelou que não pôde realizar a segunda sessão de sua quimioterapia, que estava planejada para segunda-feira, 3. Ele passa por um tratamento contra o câncer de próstata e bexiga.
"Ontem não consegui receber a segunda dose da quimio. Minha imunidade baixou para 90 e eu precisava estar com o mínimo de mil", contou Beto em seu perfil no Instagram.
"Nesta situação, a cautela acendeu a luz vermelha para não deixar que doenças simples se tornem graves, como gripes que duram semanas, perda de peso, infecções respiratórias e etc.", completou.
O cantor ainda fez questão de se mostrar otimista e agradecer o apoio dos fãs: "A minha fé em Deus neste exato momento fortalece a minha vontade de viver. Amo vocês".
Recentemente, o cantor publicou fotos do primeiro show que realizou após iniciar a quimioterapia:

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