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TELEVISÃO

'Acabou a carreira dele', diz Silvio Santos sobre Datena

Dono do SBT critica apresentador que trocou os programas policiais para apresentar o Agora É Com Datena

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 23:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 23:08
Silvio Santos no Trófeu Imprensa 2018 Crédito: Divulgação / SBT
Silvio Santos aproveitou seu programa no último domingo, 15, para criticar o apresentador Datena, que trocou os programas policiais para apresentar o Agora É Com Datena, novo dominical da Band.
Após o humorista Alexandre Porpetone fazer uma imitação de Datena durante o quadro Jogo dos Pontinhos, Silvio comentou: "O Datena agora vai fazer programa no domingo, onde é que já se viu? E vai deixar o filho no lugar dele. Acabou a carreira do Datena. Fazer programa de domingo e deixar o filho no lugar dele na Band, acabou a carreira dele."
"Tem artista que é assim: quando tá no ápice, resolve cair pra não levantar mais. Onde é que já se viu, o Datena fazer programa no domingo, e concorrer com os outros programas no domingo?", prosseguiu, 'inconformado'.
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Silvio ainda fez uma referência ao Quem Fica em Pé, programa que Datena apresentou há cerca de cinco anos, mas que não durou muito tempo: "Ele fez o programa de jogar no buraco, lembra? Foi um fracasso."
Lívia Andrade, uma das participantes, tentou alfinetar o patrão: "Por que o Datena não pode deixar o filho apresentando o programa no lugar dele? Você também coloca suas filhas pra apresentar no seu lugar."
Silvio, porém, rebateu: "Mas eu coloco as minhas filhas porque eu sou o dono! E ele não é o dono, tá legal? A Band não é do Datena, ele ainda não conseguiu comprar. Ele precisa se conformar e fazer o que ele faz. Domingo ele pode fazer também, porque vai ganhar um pouco mais, agora, colocar o filho no lugar dele? Onde é que já se viu?!"

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