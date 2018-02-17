'A depressão é uma morte em vida', diz Priscila Fantin

Prsicila Fantin e Bruno Lopes, no camarote Brahma, curtindo o 2º dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo Crédito: Leo Cavallini / Divulgação

A carreira promissora não foi suficiente para evitar que Priscila Fantin desenvolvesse depressão. No entanto, ela conta que o teatro foi parte fundamental para que ela superasse o transtorno.

"A depressão é uma morte em vida. Você não sente nada, nem tristeza, nem raiva, alegria, nada", disse a Mariana Godoy sobre o problema de saúde que enfrentou em 2008.

"O esporte me ajudou muito. Me ajudou a sair da estagnação. [...] O teatro também é muito curativo, transformador. Me ajudou bastante", explicou a atriz.