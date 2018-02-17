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PROBLEMA

'A depressão é uma morte em vida', diz Priscila Fantin

Atriz falou do período em que enfrentou a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 23:03

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 23:03

Prsicila Fantin e Bruno Lopes, no camarote Brahma, curtindo o 2º dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo Crédito: Leo Cavallini / Divulgação
A carreira promissora não foi suficiente para evitar que Priscila Fantin desenvolvesse depressão. No entanto, ela conta que o teatro foi parte fundamental para que ela superasse o transtorno.
"A depressão é uma morte em vida. Você não sente nada, nem tristeza, nem raiva, alegria, nada", disse a Mariana Godoy sobre o problema de saúde que enfrentou em 2008.
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"O esporte me ajudou muito. Me ajudou a sair da estagnação. [...] O teatro também é muito curativo, transformador. Me ajudou bastante", explicou a atriz.
Além desse período conturbado, Priscila também comenta sobre os trabalhos sociais que realiza. "Tenho uma preocupação humana muito grande. Acho que falta humanidade para os humanos. A gente se olha muito pouco no olho e estende muito pouco a mão. Tem muita gente precisando."

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